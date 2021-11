Domani venerdì 5 novembre Saints de la Région Piémontaise sainte Sylvie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 5 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - ore 17.00

Presentazione dei lavori di restauro della facciata

Sabato 6 novembre

Seminario - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 2)

Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 7 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint Martin in Aosta - ore 11.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Saint Martin in Aosta - ore 16.00

S. Cresime

Lunedì 8 novembre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Partecipazione all'incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiose e religiosi

Curia Vescovile - ore 17.30

Direttivo di "Chiese Aperte nella Diocesi di Aosta"

Martedì 9 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 10 novembre

Pianezza - mattino

Commissione presbiterale regionale

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 18.00

S. Cresime

