Sino al 15 novembre sciopero sindacati intercategoriali contro il green pass

"Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori", ovvero difesa "dei lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati". Questa la motivazione del nuovo sciopero proclamato sino al 15 novembre contro l'obbligo di green pass ai lavoratori dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali-FISI e della Confederazione sindacati autonomi federati italiani-CSAFI, che comprendono i settori Sanità, Scuola, Formazione e Enti locali, Commercio e Servizi. L'associazione ha annunciato “lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza sino alle ore 00,00 del 15 novembre 2021”. In Valle le adesioni si contano al momento in qualche centinaio, soprattutto nel mondo della scuola e dei trasporti.

"Lo sciopero di ordine politico, così come comunicato al Governo della nazione, è irrevocabile ed interesserà tutti i settori lavorativi in cui vi è l’obbligo vaccinale e l’obbligo di presentazione del certificato verde" si legge sul sito della FISI nazionale. La Segreteria Generale della FISI "ha deciso irrevocabilmente di procedere verso una protesta che durerà fino al 31 dicembre 2021, termine in cui decadrà la legge, e se ci saranno proroghe o altre formule vessatorie si continuerà ad oltranza".