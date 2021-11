Da venerdì 5 novembre chiuso colle Piccolo San Bernardo

Anas ha programmato la consueta chiusura invernale del Colle del Piccolo San Bernardo, sulla statale 26 “della Valle d’Aosta”, a circa 2.200 metri di quota sul livello del mare. Il provvedimento sarà in vigore a partire dalle 12:00 di domani, venerdì 5 novembre, e riguarda il tratto compreso tra il bivio per località Les Suches (km 152,150) e il confine di Stato con la Francia (km 156,346) dove già negli scorsi giorni si sono verificate le prime nevicate della stagione.

Il gestore della viabilità d’oltralpe provvederà contestualmente alla chiusura al transito del versante francese.

Con la chiusura della statale saranno smontare le barriere laterali e la segnaletica verticale che rischiano di essere compromesse da slavine e valanghe. La rimozione agevolerà inoltre le operazioni di sgombero neve propedeutiche alla riapertura, prevista in primavera. Per la stagione invernale la società Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. assume la gestione dell’area su cui si sviluppa il tracciato della statale 26 che diviene parte integrante del comprensorio sciistico fino all’avvio delle operazioni di riapertura al traffico.

Durante l’inverno si potrà raggiungere la Francia percorrendo la statale 26 fino a Pré-Saint-Didier (km 133,250) e la statale 26 nel comune di Courmayeur fino al Traforo del Monte Bianco (T1).

Il Colle del Gran San Bernardo, sulla statale 27, è chiuso al traffico da lunedì 18 ottobre a partire da Cerisey, nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, fino al confine di Stato. Per effetto della chiusura invernale la Svizzera è raggiungibile imboccando il raccordo autostradale al km 19,800 della statale 27, a Saint-Rhémy-en-Bosses, con proseguimento al traforo del Gran San Bernardo (T2).

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.