Consiglio Valle unanime su nuova legge per nomina vertici Usl

Il Consiglio Valle ha approvato ieri all'unanimità il disegno di legge che modifica le norme per l'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale, nella parte che riguarda la nomina del direttore generale dell'azienda Usl e la predisposizione degli elenchi di idonei all'incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo, e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale.

L'iniziativa, depositata il 17 maggio dal gruppo Pour l'Autonomie (PlA), è il risultato di un nuovo testo elaborato in quinta commissione consiliare e poi ulteriormente emendato in aula dall'assessore alla sanità Roberto Barmasse e introduce ulteriori disposizioni necessarie per garantire la funzionalità del sistema sanitario regionale e quello delle politiche sociali nel 2022.



Nello specifico, come sottolineato in aula dal relatore Mauro Baccega (nella foto, PlA), il nuovo testo prevede che per "la procedura di conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Usl, la nomina è effettuata tra i candidati idonei inseriti in un elenco costituito a seguito di una procedura valutativa, per titoli e colloquio, i criteri sono stabiliti dalla giunta regionale, a cui possono partecipare i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei direttori generali istituito presso il ministero della Salute".

È stato introdotto anche il vincolo di due mandati consecutivi per l'inserimento nell'elenco dei candidati idonei ed è disciplinata la durata del commissariamento ad un massimo di sei mesi, prorogabili una tantum di ulteriori sei per gravi e comprovati motivi.

"Anche per la nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario è stata normata la procedura per la predisposizione degli elenchi degli idonei, a seguito di avviso pubblico" ha aggiunto Baccega, mentre "riguardo alla prova di accertamento della lingua francese, si stabilisce che questa debba svolgersi solo successivamente all'atto di nomina: l'eventuale mancato superamento, entro 18 mesi dal conferimento dell'incarico, comporta la risoluzione del rapporto contrattuale".



Per gli emendamenti proposti dall'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse (foto a lato), considerata la necessità di continuare a garantire il monitoraggio della situazione epidemiologica anche durante la prossima stagione turistica invernale, "i soggetti che somministrano i test antigenici rapidi validi ai fini del green pass sono autorizzati a svolgere tale attività anche in sedi diverse da quelle già consentite", come ad esempio nei centri traumatologici.

Soddisfatto per l'enstensione dei luoghi per effettuare i tamponi il capogruppo di PlA Marco Carrel: "È una questione che avevamo sollevato con un'interpellanza, in particolare per riuscire a fare fronte a tutte le richieste legate agli importanti flussi turistici che ci saranno in Valle d'Aosta con l'apertura degli impianti. Oggi emerge come il lavoro che svolgiamo come gruppo seppur di opposizione sia utile a risolvere i problemi".