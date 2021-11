ENFANTHÉÂTRE XX FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO PER RAGAZZE E RAGAZZI CITTÀ DI AOSTA

Enfanthéâtre è nato per diffondere l'amore e l'interesse per il teatro nelle bambine e nei bambini, con l'obiettivo di sensibilizzarli a godere di questa particolare espressione artistica molto antica, ma anche sempre in costante innovazione.

La rassegna vuole offrire al giovane pubblico della Città di Aosta e di tutta la Regione Valle d'Aosta un'occasione di crescita interiore e formazione culturale attraverso storie e racconti di spessore artistico ed educativo. In uno degli spettacoli proposti, “Sonia e Alfredo”, il personaggio principale, in una singola battuta, apre il mondo e dice: “dove c’è un muro è sempre brutto”.

L’argomento di quest’anno verte sui “confini” e in particolare sui temi dell’incontro con l’altro o con le parti più sconosciute di sé, e tutto quello che ne consegue: paura o gioia? Conflitto o amicizia? Fuga o coraggio? Rifiuto o accettazione? Ci troveremo di fronte ai temi del diventare grandi e della scoperta di sé, dell’importanza del rispetto dell’altro e delle sue diversità, del valore della fiducia e della condivisione e della vitale esigenza dei legami affettivi.

I nostri timori più profondi sono emozioni che possono trasformarsi in risorse preziose e portarci a diventare capaci di scoprire il mondo senza pregiudizi. Comprendere il diverso che c’è in noi o di fronte a noi, potrà diventare una vera occasione di crescita e di incontro con l’altro. Questi grandi temi della vita verranno proposti con leggerezza e divertimento, con il linguaggio tipico del teatro che sa parlare ai bambini con il linguaggio dei bambini.

L'Assesseure Jeannette Fosson disait en 1994: "L'Enfanthéâtre continue".

Après quelques années d'absence, l'Administration communale est fière de rouvrir les portes du Théâtre Giacosa pour les jeunes de la Ville et, enfin, restituer une initiative culturelle digne pour les générations futures qui vont changer le monde. Bon spectacle à vous tou.te.s!