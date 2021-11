Un’anteprima per scoprire il Castello di Aymavilles

Una scenografia connotata da allestimenti e giochi di luce declinati sui toni del bianco che permetterà a questa elegante dimora, custode di arte e storia, di tornare a risplendere in attesa della definitiva apertura primaverile.

L’edificio è stato oggetto di un lungo e articolato intervento iniziato nel 2000 che ha coinvolto molteplici professionalità per gli studi e le ricerche storiche, le indagini archeologiche, la progettazione e i restauri. I lavori hanno interessato sia la struttura architettonica, sia gli apparati decorativi interni riuscendo a valorizzare le particolarità delle diverse fasi edilizie e dei numerosi rimaneggiamenti avvenuti nei secoli.

Dopo aver completato il restauro delle facciate, che ha contribuito a far emergere la doppia anima medievale e barocca del castello, i lavori si sono focalizzati sull'interno, svelando l'ulteriore natura di dimora ottocentesca attribuita all’edificio da Vittorio Cacherano, ultimo discendente della famiglia Challant proprietario del castello. Il percorso museale intende interpretare gli interni in linea con il gusto di Vittorio, che aveva reso l’edificio una sorta di casa museo: l'inserimento della collezione dell’Académie Saint-Anselme deve avere questa chiave di lettura e rappresentare l'amore per il collezionismo tipico dell'epoca.

L’esposizione dell’importante, quanto eterogenea, raccolta dell’Académie, société savante fondata nel 1855 con l'intento di salvaguardare il passato attraverso l'amore per gli oggetti del territorio o per quelli più curiosi, è quindi perfettamente in linea con l’aspetto ottocentesco della dimora assunto ai tempi di Vittorio Cacherano.

ORARIO

22 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022: 10 – 18

25 dicembre: chiuso

1° gennaio: 13 - 18