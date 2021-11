ENFANTHÉÂTRE per abbattere le barriere culturali

"Enfanthéâtre è nato per diffondere l'amore e l'interesse per il teatro nelle bambine e

nei bambini, con l'obiettivo di sensibilizzarli a godere di questa particolare

espressione artistica molto antica, ma anche sempre in costante innovazione. La

rassegna vuole offrire al giovane pubblico della Città di Aosta e di tutta la Regione un'occasione di crescita interiore e formazione culturale attraverso

storie e racconti di spessore artistico ed educativo". Lo ha ricordato e ribadito l'assessore alla Cultura del Comune di Aosta, Samuele Tedesco, presentando con la bibliotecaria Fulvia Berrino bibliotecaria, presentando il XX FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO PER RAGAZZE E RAGAZZI CITTÀ DI AOSTA.

Il fil rouge, Confini, rappresenta una sintesi più che eloquente per spiegare la folosofia che ha ispirato l'allestimento del cartellone di Enfanthéâtre edizione 2021-2022, rassegna ideata dall'allora bibliotecario Bruno Giordano oggi consigliere comunale dopo essere stato per cinque anni sindaco. L'organizzazione, il coordinamento e l'organizzazione sono Fulvia Perrino (nella foto con l'assessore Tedesco), Luca Degliangioli, Elisabetta Comin, William Parrella, Raffaella Genovesi.

Si riparte dal teatro di figura: burattini, pupazzi, ombre saranno protagonisti della 23esima edizione di Enfanthéâtre, il Festival internazionale di teatro per bambini e ragazzi della città di Aosta. Enfanthéâtre è stato presentato questa mattina nel Salone ducale del municipio di Aosta e si apre sabato al Cinéma Théâtre De la Ville. Le prenotazioni sono aperte sul sito www.delaville.it nella sezione dedicata.

"Tutti gli spettacoli scelti hanno il fil rouge dei confini, tema scelto per questa edizione" ha detto l'assessore comunale all'Istruzione e alla Cultura, Samuele Tedesco, che si è detto "molto felice di poter tornare a presentare una rassegna completa, grazie all'impegno dell'intera giunta che ha creduto in questo progetto".

La rassegna dal titolo "Confini" si aprirà sabato 6 novembre con il Teatro dell'Orsa di Reggio Emilia e lo spettacolo "Fiabe a colori"; si prosegue sabato 13 novembre con "Tippi e Toppi" della compagnia Nata Teatro di Bibbiena, in provincia di Arezzo, spettacolo bilingue italiano e inglese; sabato 20 novembre, la compagnia Teatrombria di Firenze presenta "Il topolino che scoprì il mondo"; sabato 27 novembre si terrà lo spettacolo "Piccolo uovo" della compagnia Il Teatro 19 di Brescia.(SEGUE)

A dicembre, sabato 4 l'associazione Tartaruga di Bergamo porterà in scena "Zuppa di sasso"; sabato 11 "Sonia e Alfredo" sarà proposto dalla compagnia Teatro Gioco Vita di Piacenza; la compagnia Habanera Teatro di Pisa proporrà sabato 18 "Le 12 notti della Befana". A gennaio 2022 il calendario proporrà ancora "Amici per la pelle" del Teatro del Buratto di Milano, sabato 8 gennaio, e sabato 15 gennaio "Les malheurs de Lulu" della compagnia francoitaliana Les 3 plumes, per concludere sabato 22 gennaio con "Buiobu'" della compagnia Bibò Teatro di Meda (Monza Brianza), spettacolo gratuito. Tutti gli spettacoli saranno alle 15.



I biglietti, in vendita alla cassa del teatro nel giorno degli spettacoli, costano tre euro per i bambini e cinque euro per gli adulti accompagnatori. Al termine di ogni spettacolo sarà possibile votare, da uno a 10, lo spettacolo in scena: la compagnia che raccoglierà più voti vincerà la 20esima edizione del Festival internazionale, e saranno estratti a sorte abbonamenti per la rassegna Enfanthéâtre del prossimo anno.