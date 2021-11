Resuscitato il gruppo Stella Alpina in Consiglio Valle

E' stata sancita oggi nell'aula del Consiglio Valle la separazione consensuale tra i gruppi Alliance Valdôtaine e Stella Alpina, che da ora proseguono i loro rispettivi percorsi politici in autonomia. I consiglieri Pierluigi Marquis e l'assessore alle Finanze Carlo Marzi hanno costituito il gruppo Stella Alpina, di cui Marquis è capogruppo e Marzi vice, mentre i consiglieri Albert Chatrian e Luigi Bertschy hanno costituito il gruppo Alliance Valdôtaine, ricoprendo i rispettivi ruoli di capogruppo e vice.



"Con gli amici di Alliance Valdôtaine abbiamo condiviso la proposta elettorale che è stata premiata alle elezioni del 2020, abbiamo dato fiducia al governo Lavevaz e intendiamo continuare ad appoggiarlo - ha affermato il capogruppo di Stella Alpina - tuttavia a causa di una continua disaffezione della politica, la dirigenza di Stella Alpina ha chiesto ai consiglieri un'azione di coraggio e di generosità per dare un contributo al rilancio del Movimento". Sulla linea politica che il gruppo di Stella Alpina seguirà, il consigliere Marquis ha anticipato: "Parteciperemo attivamente al sostegno del governo e collaboreremo con chi vorrà condividere il confronto sui temi piuttosto che su sterili questioni ideologiche per restituire il benessere alla comunità valdostana".

La rinascita di Stella Alpina, in aula dal 2001, anno della sua fondazione, insieme al divorzio interno al Progetto Civico Progressista e la conseguente costituzione di due nuovi gruppi consiliari, quello dei Federalisti progressisti-Partito democratico, che resta in maggioranza, e il Progetto Civico Progressista, ora in minoranza, ha portato il consiglio a ridisegnare i perimetri delle commissioni consiliari. Nella prima commissione "Istituzioni e Autonomia", che passa da 7 a 9 componenti, sono stati eletti i consiglieri Pierluigi Marquis (Sa) e Paolo Cretier (Fp-Pd) per la maggioranza e la consigliera Erika Guichardaz (Pcp) per la minoranza. In rappresentanza della minoranza la consigliera Chiara Minelli (Pcp) farà parte della terza commisisone "Assetto del territorio", a seguito delle dimissioni del consigliere di Pour l'Autonomie Augusto Rollandin, mentre in quinta Commissione "Servizi sociali" è stato eletto il consigliere Pierluigi Marquis (Sa) in qualità di componente di maggioranza.



Il Consiglio ha anche nominato il consigliere Andrea Padovani (Fp-Pd), rappresentante della maggioranza nel Consiglio per le politiche del lavoro, in sostituzione di Erika Guichardaz. Padovani affianca i consiglieri Giulio Grosjacques (Uv) e Stefano Aggravi (Lega Vda), eletti a novembre 2020.