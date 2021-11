Nonnino è un bel meticcio non più giovanissimo, di taglia piccola, tanto tenero e impaurito. Lo hanno trovato a Lusernetta (To) e lo hanno portato presso il canile di Bibiana (To). Il chip non è leggibile. Soffre molto il nuovo ambiente. Diffondiamo perché possa riabbracciare i suoi bipedi o trovare nuovi umani affidabili disposti ad accoglierlo con amore e pazienza. Non esce e non mangia, è molto spaventato.