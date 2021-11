Le 'Welcome Winter' de retour à Courmayeur

Le vendredi 3 et le samedi 4 décembre, le 'Welcome Winter' reviendra à Courmayeur et, pour la deuxième année, sera réalisé avec la collaboration de Sky Tg24, chaîne télé d'actualité.

Ce sera la fête habituelle pour le lancement de la saison hivernale, avec la ville au pied du Mont Blanc célébrant l'arrivée de l'hiver avec le traditionnel allumage du sapin de Noël sur la place abbé Joseph-Marie Henry, diffusée en direct par Sky Tg24. Courmayeur la définit comme "l'ouverture de la saison sur les Alpes italiennes, avec un long compte à rebours et un show 'lumineux' et sous le signe des grands invités et de la musique. Des milliers de lumières célébreront le retour à une dimension de ski, de divertissement et de nature intacte".



Le groupe folklorique local 'Les Badochys' fera un tour porte-bonheur de l'arbre éclairé par mille lumières, aidé par les 'Beuffons', avec les clochettes caractéristiques et les costumes. Sky Tg24 apportera pour la deuxième année consécutive dans la localité valdôtaine le format 'Live In', inauguré l'an dernier à Courmayeur per le 'Welcome Winter' dans l'année de la pandémie de la Covid-19: "C'est une série de rendez-vous avec des invités du monde de la politique, de l'actualité, du spectacle et du sport pour créer une occasion de confrontation, de commentaire et de débat aux plus hauts niveaux sur le territoire", explique Sky.