La Fontina sbarca nel mondo della pubblicità televisiva

Marchio Dop dal 1996, la Fontina debutta nel mondo della pubblicità firmando la sua prima campagna di comunicazione nazionale. Lanciata dal Consorzio produttori e tutela della Fontina dop della Valle d'Aosta e finanziata dai fondi del Programma di sviluppo rurale della Regione, la campagna consiste in un piano strategico di investimenti della durata di un anno che prevede uno spot tv, la realizzazione del ricettario, la nuova release del sito istituzionale Fontina-dop.it e l'apertura delle pagine social ufficiali su Facebook e Instagram.

Lo spot televisivo, realizzato dall'agenzia Metrix Communication di Milano, debutterà su La7 e La7d già il prossimo 14 novembre. Il claim scelto è "Fontina Dop. Non è della Valle d'Aosta, è la Valle d'Aosta", a sottolineare il connubio indissolubile tra questo formaggio e il suo territorio di produzione, dato non completamente acquisito dai consumatori italiani come emerso dai focus group curati dall'agenzia.

Il piano di comunicazione prevede nel corso dell'anno anche attività e campagne digital sui profili social ufficiali in fase di apertura, la creazione di un canale video su Youtube, la realizzazione di un ricettario multilingue, con ricette sia tradizionali che innovative, press tour e attività dedicate al mondo della ristorazione