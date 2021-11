Nuova Aria+ Classe 2001 Covid 19, la mascherina made in Italy certificata

Il coronavirus non è ancora sconfitto: bisogna avere ancora pazienza e, soprattutto, proteggersi nel modo giusto. Un ottimo strumento per farlo è quello che l’azienda italiana Fil.Va. ha testato e, dopo le dovute verifiche, messo in commercio: si tratta della nuova mascherina certificata Covid-19 Aria+ 2001.

MASCHERINE MADE IN ITALY

Fil.Va presenta la nuova mascherina Aria+ Classe 2001, evoluzione del precedente modello che ha riscosso successo da inizio pandemia e che, nei primi periodi di lockdown e incertezza, ha garantito una protezione sicura ed è stata riconosciuta da tutti i consumatori come mascherina di estrema comodità grazie alla sua traspirabilità e leggerezza.

L’Azienda ha deciso di enfatizzare queste caratteristiche ed è nata così la Nuova Aria+ Classe 2001 Covid19: è stata migliorata la performance di filtrazione del meltblown (tessuto non tessuto con azione di filtro) ed è stata realizzata una mascherina con un velo di tessuto non tessuto in meno rispetto a prima. Inoltre, per rispondere alle esigenze dei consumatori, il nuovo modello è stato certificato anche in taglia small per adattarsi perfettamente ai visi più piccoli.

La produzione è integrata verticalmente: tutta la filiera è controllata, a partire dal cuore della mascherina - il tessuto non tessuto filtrante -, che è interamente realizzata all’interno dello stesso gruppo di aziende di cui Fil.Va fa parte. Un prodotto totalmente made in Italy.

Per rendere il più semplice possibile l’acquisto di questa mascherina di alta qualità l’azienda ha recentemente aperto un canale e-commerce: una scatola da 50 mascherine, tutte singolarmente imbustate, costa 39,50€. Disponibili di colore bianco e nero, in taglia standard e small.

MARCHIATURA APPROVATA

Per i più attenti e curiosi alle vicende in tema, vale la pena sottolineare come la mascherina Aria+ abbia la marchiatura CE0068, riconosciuta a livello europeo. Nulla a che vedere dunque con i prodotti al centro del recente dibattito - e, soprattutto, sotto la lente d’ingrandimento della Olaf, l’antifrode europea -, prodotti in Cina e marchiati CE2163 ad opera di un ente turco: alcune società di controllo tedesche e austriache avrebbero infatti evidenziato il mancato rispetto degli standard di sicurezza richiesti, sollevando dunque dubbi rispetto all’effettiva capacità di filtrazione di queste mascherine e così accendendo i radar dell’antifrode UE.

SCOPRI E ACQUISTA LA MASCHERINA CERTIFICATA COVID 19

Questo il link per acquistare direttamente dall’Azienda le nuove mascherine Aria+ 2001 Covid19: https://ariapiu.com/negozio/

Qui invece potete conoscere tutte le caratteristiche del prodotto: https://ariapiu.com/

LO SCONTO RISERVATO AI LETTORI

L’azienda ha messo a disposizione uno sconto del 5% per tutti i nostri lettori. Al momento dell’acquisto inserite nell’apposito campo il seguente codice promozionale: NUOVAARIA+.

Il codice sconto è utilizzabile nelle prossime 2 settimane ed è valido per l’acquisto fino a 4 confezioni.