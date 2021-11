Domani martedì 2 novembre Commémoration des Défunts

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 2 novembre

Cattedrale - ore 8.30

S. Messa in suffragio dei Vescovi e Canonici defunti

Cimitero Cittadino - ore 10.45

Partecipazione alla Commemorazione dei soldati caduti in guerra

Cimitero cittadino - ore 15.00

S. Messa per la Commemorazione di tutti i Fedeli defunti

Mercoledì 3 novembre

ore 14.00-18.00

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Cattedrale - ore 18.00

Incontro con i Cresimandi della Parrocchia dell'Immacolata

Giovedì 4 novembre

Cattedrale - ore 9.45

S. Messa per la Festa delle Forze armate e dell'Unità nazionale

nel 100° anniversario della traslazione della salma del Milite Ignoto

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 5 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario - ore 17.00

Presentazione dei lavori di restauro della facciata

Sabato 6 novembre

Seminario - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 2)

Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 15.00

S. Cresime

Domenica 7 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint Martin in Aosta - ore 11.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Saint Martin in Aosta - ore 16.00

S. Cresime

Lunedì 8 novembre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Partecipazione all'incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiose e religiosi

Curia Vescovile - ore 17.30

Direttivo di "Chiese Aperte nella Diocesi di Aosta"

Martedì 9 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 10 novembre

Pianezza - mattino

Commissione presbiterale regionale

Chiesa parrocchiale di Gressan - ore 18.00

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda Commémoration des Défunts

La Chiesa celebra La pietas verso i morti risale agli albori dell’umanità. In epoca cristiana, fin dall’epoca delle catacombe l’arte funeraria nutriva la speranza dei fedeli. A Roma, con toccante semplicità, i cristiani erano soliti rappresentare sulla parete del loculo in cui era deposto un loro congiunto la figura di Lazzaro. Quasi a significare: Come Gesù ha pianto per l’amico Lazzaro e lo ha fatto ritornare in vita, così farà anche per questo suo discepolo! La commemorazione liturgica di tutti i fedeli defunti, invece, prende forma nel IX secolo in ambiente monastico. La speranza cristiana trova fondamento nella Bibbia, nella invincibile bontà e misericordia di Dio. «Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!», esclama Giobbe nel mezzo della sua tormentata vicenda. Non è dunque la dissoluzione nella polvere il destino finale dell’uomo, bensì, attraversata la tenebra della morte, la visione di Dio. Il tema è ripreso con potenza espressiva dall’apostolo Paolo che colloca la morte-resurrezione di Gesù in una successione non disgiungibile. I discepoli sono chiamati alla medesima esperienza, anzi tutta la loro esistenza reca le stigmate del mistero pasquale, è guidata dallo Spirito del Risorto. Per questo i fedeli pregano per i loro cari defunti e confidano nella loro intercessione. Nutrono infine la speranza di raggiungerli in cielo per unirsi gli eletti nella lode della gloria di Dio.

Il sole sorge alle ore 7, 05 e tramonta alle ore 17,09