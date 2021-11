VdA2030 I Fondi europei come risposta alle sfide del territorio regionale

A causa delle limitazioni ancora vigenti per il contenimento della pandemia, potranno partecipare in presenza all’appuntamento soltanto i componenti del Tavolo permanente per il confronto partenariale.

In ogni caso, anche le cittadine e i cittadini potranno seguire i lavori collegandosi al canale YouTube regionale.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il “Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030”, recentemente approvato dal Consiglio regionale e alla cui elaborazione hanno contribuito tutti coloro che hanno partecipato alla fase di consultazione dei mesi scorsi.

Durante l’evento sarà lanciato il “Patto per una Valle d’Aosta sostenibile al 2030”: componenti del Tavolo permanente, imprese, associazioni e società civile, nelle sue varie forme organizzative - sottoscrivendo il Patto - potranno aderire all’impegno comune per disegnare un futuro diverso per la nostra Regione. A conclusione dei lavori sarà proprio l’Assessore agli affari europei a firmare tale documento, a simboleggiare il forte impegno della Regione nella promozione dei suoi contenuti.

Tra i numerosi temi che saranno affrontati nel corso della mattinata, inframezzati dalla proiezioni di video, sarà dato spazio anche alla presentazione dei risultati della programmazione 2014/20 e ai Programmi cofinanziati dai Fondi europei per il periodo 2021/27, in corso di definizione.