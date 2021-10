NOVEMBRE NEL CALENDARIO 2021 DEI CARABINIERI

Camminavo sulle rovine quel novembre dell’80 e forse ero troppo giovane per capire come, una notte in Irpinia, un urto titanico fra placche sismiche fece arrivare fino in superficie una scossa che rase al suolo decine di centri abitati, capolavori di una architettura povera e antica ma di un fascino meraviglioso.

Ero diretto a un piccolissimo villaggio con la mia squadra del battaglione, la strada serpentina e difficilissima: uscito da una curva mi trovai, ferme nel buio in mezzo alla strada, due Land Rover con le insegne di una spedizione archeologica.

“Ragazzi, ma avete voglia di morire?” dissi un po’ seccato. “Che ci fate in mezzo alla strada a quest’ora?”

Erano quattro giovani professori volontari per il recupero delle opere d’arte, specialmente quelle statue lignee e policrome tipiche del territorio. Fermi, stupiti alla vista di una grande chiesa di cui era rimasta solo l’abside, con spettacolari affreschi. Dapprima quei professorini ci fecero un po’ ridere, ma dovemmo ricrederci. Grazie a una semplice cartolina illustrata, si misero a raccogliere tutti i pezzi della facciata della chiesa madre e a ricomporla in orizzontale. Ogni sera li scortavamo fino a una chiesetta piccola ma ancora intatta, dove portavano le statue che avevano raccolto durante il giorno.

Una notte, mentre uno dei giovani archeologi stava chiudendo la porta della chiesetta con la chiave assieme a me, uscita improvvisamente dal buio apparve una vecchietta che cercava il suo Santo. Cercammo di persuaderla a tornare il giorno dopo ma non ci fu verso. Il professorino a quel punto aprì. La vecchietta entrò e restò stupefatta: mai aveva visto tante Madonne e tanti Santi in un posto solo e prese a cercare febbrilmente finché trovò il suo! Cadde in ginocchio piangendo e pregando, chiedendo al suo Santo la grazia di cui aveva disperato bisogno. La guardavo in silenzio e pensavo ai versi del poeta:

‘ Gloria in excelsis ’, tutti, ‘ Deo ’,

dicean, per quel ch’ io da’ vicin compresi,

onde intender lo grido si poteo.

Si asciugò le lacrime, ci ringraziò a lungo tentando anche di baciare la mano al professorino, poi sparì nel buio delle macerie dove aveva perduto tutto.