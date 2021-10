XXVII Concorso dei Mieli della Valle d’Aosta. Fulvio Noro re miele

Con una medaglia d'oro e una d'argento per il miele Millefiori alta montagna prodotto rispettivamente a Nus - Saint Barthelemy Valloucie e Gignod - Chaligne; una d'argento nella categoria Mullefiore montagna prodotto a bronzo Pontboset - Crest; e una di bronzo nella categoria Castagno prodotto ad Arnad - Echallod,Fulvio Noro puo' essere condiretao Re miele 2021 della Valle d'Aosta.

Malgrado il 2021 sia stato un anno molto difficile per il settore apistico, a causa delle avversità meteorologiche che hanno pressoché azzerato le produzioni primaverili e limitato in modo significativo quelle estive, al Concorso sono stati presentati 51 campioni.

I campioni sono stati sottoposti alle analisi chimico-fisiche e melissopalinologiche realizzate dall’Unità Analitica Miele del Laboratorio dell’Assessorato e poi valutati dalle commissioni di assaggio, composte da esperti assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale e riunitesi a inizio ottobre nella Sala degustazioni dell’Assessorato a Saint-Christophe. Come previsto dal regolamento del concorso, sono stati assegnati riconoscimenti fino ad un massimo del 30% dei campioni presentati in ognuna della 6 categorie (Millefiori di alta montagna, Millefiori di montagna, Rododendro, Castagno, Tiglio e Tarassaco).

Ecco l’elenco dei premiati secondo le categorie (con indicato il Comune e la località di produzione):

Millefiori alta montagna

oro Fulvio Noro Nus - Saint Barthelemy Valloucie

argento Fulvio Noro Gignod - Chaligne

argento Siro Ducly <wbr></wbr> Chamois - Crepin

argento Alessandro Jacquemod La Thuile - Prarouland

bronzo Fulvio Noro Champorcher - Castello

bronzo Sandro Diemoz Ollomont

Millefiori montagna

oro Adriano Berti Nus - Rondillon

argento Laura Friolin Pollein - Moulin

bronzo Fulvio Noro Pontboset - Crest

bronzo Siro Ducly Antey Saint André - Fiernaz

Rododendro

oro Livio Carlin Valsavarenche - Pont

Tarassaco

oro Alessandro Sabatino Cogne - Epinel

Tiglio

oro Attilio Luboz Introd - Plantey

argento Livio Carlin Villeneuve - Champleval

Castagno

oro Daniela Dellio Perloz - Plan de Brun

argento Monica Voncini Saint Vincent - Moron

bronzo Fulvio Noro Arnad - Echallod

«Esprimo i miei complimenti ai vincitori e ringrazio tutti gli apicoltori che hanno partecipato al Concorso e alla Sagra, malgrado le tante criticità che hanno dovuto affrontare quest’anno- dice l’Assessore Davide Sapinet (nella foto). - Il miele rientra nel paniere dei prodotti di eccellenza della nostra regione e le diverse tipologie, ognuna con le proprie peculiarità legate ad un territorio di montagna, rappresentano prodotti di nicchia di grande valore qualitativo, come testimoniano gli ottimi riscontri ottenuti nei concorsi regionali e nazionali. È anche importante ricordare come l’allevamento delle api debba essere costantemente tutelato e valorizzato, in quanto fornisce un prezioso apporto per il mantenimento delle biodiversità nella nostra agricoltura, indispensabile a tutte le produzioni.»