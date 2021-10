ÉVANGILE DE DIMANCHE: SEUL L'AMOUR NOUS SAUVERA

Quel est le premier de tous les commandements? Telle est la demande d'un scribe adressée à Jésus. La réponse de Jésus sur la primauté de l'amour de Dieu et du prochain, fera l'objet de notre méditation.

1. La vocation à l'amour.

Jésus dit: "Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même". Pourquoi ce scribe qui est sensé connaître laTorah pose-il cette question? Était-il agacé par la casuistique pharisaïque et la multiplicité des lois qui créait tant de confusions dans la distinction de la loi essentielle de celle accessoire? Matthieu et Luc précisent le motif. C'est pour l'embarrasser (Mt22,35; Lc10,25).

La réponse de Jésus synthétise la loi et les prophètes car il n'est pas venu abolir, mais accomplir(Mt5,17). Jésus reprend les deux commandements contenus dans les livres du Deutéronome et du Lévitique (Dt6,5; Lv19,18) et leur donne un sens nouveau. Désormais, la loi de l'amour n'est plus un simple désir de Dieu selon l'initiative personnelle. Elle n'est pas un chemin parmi tant d'autres pour poursuivre son propre destin. L'amour de Dieu et du prochain devient l'unique clef du salut. En saint Jean, Jésus donne comme testament à ses disciples cette loi d'amour. Il dit: "Je vous donne un commandement nouveau: vous aimer les uns les autres; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres"(Jn13,34-35). Jésus aime les siens qui sont dans le monde jusqu'à la fin (Jn13,1-2). En effet, l'amour parfait consiste dans le don de soi (donnum sui), dans la découverte infinie de l'aimé et dans la surprise de sa présence.

C'est pourquoi, personne ne peut dire à l'amour, "ça suffit". Dans l'amour, jamais assez. Saint Jean écrit dans sa première lettre:"Qui n'aime pas reste dans la mort (1Jn3,14). Cette loi de l'amour commande d'une manière impérative, car elle ne tolère aucune exception. Nous sommes créés par Amour en vue d'aimer. Notre vocation est l'amour.

2. Seul l'amour nous sauvera.

Vers la conclusion, le docteur de la loi ne fait plus l'intellectuel sophiste, il adhère directement à la réponse de Jésus. Jésus lui dit qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu. L'amour de Dieu exige la foi sincère et la dévotion. L'amour du prochain est fondé sur l'amour infini, illimité et sans condition de Dieu pour tous. Tout ce qui offense l'homme offense son Créateur.

La science nourrie par l'amour de Dieu est du prochain devient à cet effet, un instrument efficace pour le dévéloppement intégral de tout homme et de tout l'homme. Par contre, si elle est instrumentalisée par des idéologies discriminatoires, elle devient du venin mortifère dans la pâte de l'humanité. Cette humanité sera le crible de fraude, d'affliction, d'intimidation, des discordes, de cruauté, d'envie, de luxure et de toutes les impuretés dont l'homme est capable. Seul l'amour de Dieu et du prochain nous libérera de cette captivité.

Cela exige la conversion constante, le dégonflement de notre orgueil, la libération de l'idolâtrie, le combat de tout ce qui opprime l'homme, en vue de participer à l'édification d'une civilisation digne de tout homme, marquée par le respect, le pardon, la réconciliation et le don de soi. Cet amour est-il une utopie, un idéal jamais atteint?

3. Lex dura sed lex.

L'amour de Dieu et du prochain n'est pas impossible à pratiquer. La loi est dure, mais oblige. Nous serons jugés par cette loi. Dans le jugement dernier, le roi dira aux justes:"Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait"(Mt25,34-40). Évidemment, si nous fermons notre coeur à la grâce, l'homme reste gouverné par la loi de la haine et de la jalousie. Sans cette loi de l'amour de Dieu et du prochain, l'arbitraire s'érigerait en une loi et le monde sombrerait dans le chaos primordial. Jésus nous recommande le courage de passer à travers la porte étroite(Mt7,13), pour vivre concrètement ce commandement. Ainsi, la loi de l'amour est exigeante dans la mesure où elle demande la conversion permanente

4. Prière pour le don de l'amour sans partage.

Sans l'Esprit Saint, le feu de l'amour du Père et du Fils, nous sommes incapables d'aimer Dieu et le prochain.

Donne-nous Seigneur un coeur nouveau, mets à nous Seigneur un esprit nouveau, pour que nous t'aimions avec un coeur sans partage.

Libère-nous de nos étroitesses et préjugés, pour contribuer à hâter ton règne de paix.

Donne-nous ton amour et ta grâce, et cela nous suffit pour abbattre le mur de la haine et construire les ponts de la rencontre pour une civilisation de l'amour où chaque personne est aimée telle qu'elle est, amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera