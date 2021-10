Una petizione per trasformare Cervinia in 'isola' interamente pedonale

E' stata avviata online una petizione per sostenere il progetto Post Car(d) Cervinia, che intende rendere interamente pedonale la nota località turistica della Valtournenche. Lanciata meno di ventiquattr'ore fa sul sito internet www.change.org, ha già raccolto 315 firme.

L'idea di pedonalizzare Cervinia era stata lillustrata al Forte di Bard due settimane fa dalla Cervino Green Development-Cgd, rete economica-imprenditoriale e immobiliare che raggruppa 14 strutture turistiche locali che puntano "a un modello carbon free libero da traffico e inquinamento al fine di rendere il Cervino la montagna iconica più green al mondo". Tanti espoenti del mondo economico e politico valdostano presenti all'evento; assente invece la giunta comunale di Valtournenche.

Come si legge nella petizione, il progetto presentato prevede "la costruzione di un nuovo grande parcheggio appena fuori dal centro (accanto al tunnel di ingresso), che consenta di liberare aree oggi adibite a parking in luoghi centralissimi e facilmente riutilizzabili con scopi ricreativi-turistici" e l'installazione in paese di diversi tapis roulant, tappeti mobili e coperti, per facilitare gli spostamenti.

"Oltre che col supporto degli enti pubblici, tutto ciò - dicono dalla Cgd - essere realizzato anche tramite un Project Financing e quindi un investimento parzialmente privato in grado di generare risorse dai ricavi del parking".