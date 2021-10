Al traforo del Monte Bianco respinti 23 stranieri privi di documenti

Polizia di frontiera, Esercito e personale della società di gestione-Geie del traforo del Monte Bianco hanno lavorato intensamente dalle prime ore di questa mattina dopo che otto pullman di società di trasporto private e carichi di stranieri, diversi dei quali sprovvisti di documenti, sono stati fermati dagli agenti durante un controllo nell'ambito del G20 in corso a Roma.

I passeggeri su quali la polizia ha svolto accertamenti sono stati 400. Ventitré i cittadini stranieri respinti.

Si tratta di persone non in regola con i documenti per poter entrare in Italia, che sono state rimandate in Francia, da dove i pullman provenivamo. I controlli si sono svolti senza tensioni. Per il G20 di Roma è stato disposto il ripristino dei controlli alle frontiere interne nazionali, provvedimento che rimarrà in vigore fino alle ore 13 del primo novembre.