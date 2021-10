Courmayeur: Comune rinuncia a edificazione di due centraline idroelettriche

L'Europa ha sollecitato la Regione ad accentrare in un'unica società partecipata la gestione del servizio idrico integrato in Valle d'Aosta, che oggi è invece diviso tra otto sottoambiti che corrispondono alle Unités des Communes. Sarà dunque un'unica società a gestire acquedotti, fognature e depurazione delle acque, e bisognerà costituirla in tempi brevi per adeguarsi agli standard richiesti dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per questo, il Comune di Courmayeur, nell'incertezza della situazione, ha deciso oggi di sospendere un investimento avviato nel 2016, che prevedeva un investimento di 850.000 euro per realizzare due centraline idroelettriche sulla rete dell'acquedotto in val Ferret, nelle località della Montitaz e del Meyen. "Ci sembra più corretto svincolare le somme previste per utilizzarli in altri progetti" ha spiegato il vicesindaco Federico Perrin, assessore alle Finanze.

"Quello delle due centraline è un progetto che riteniamo ancora oggi strategico - sottolinea Perrin - ma è cambiato lo status quo. In questa fase, fare un investimento di 850.000 euro e non avere la certezza che quegli introiti siano incassati dal Comune non ci sembrava prudente".

Le risorse sono state svincolate con una variazione di bilancio, approvata a maggioranza, che prevede di investire 620.000 euro per la manutenzione straordinaria dell'acquedotto nella zona di strada Regionale, nel capoluogo, e del Pussey-Dessus.