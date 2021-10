NUMEROSI GLI UTENTI CHE NON SI PRESENTANO AL DRIVE-IN PER L’EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI PRENOTATI

Ogni giorno, circa 40-50 persone prenotate per l’effettuazione del tampone presso il Drive-in non si presentano all’appuntamento, senza disdire e che una buona percentuale di essi risulta poi aver effettuato il test presso le farmacie.

L’Azienda Usl, pertanto, raccomanda agli utenti che non intendono (o non possono) recarsi al Drive-in per l’effettuazione del tampone, di disdire la prenotazione al CUP, via telefono (0165 548387) o di persona presso gli sportelli sul territorio.

La disdetta non implica alcun addebito e il ticket eventualmente già pagato può essere rimborsato.

La disdetta, se comunicata con tempestività, consente una maggiore disponibilità di posti liberi per il tampone, a disposizione dei cittadini.