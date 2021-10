Un réseau de hackers démantelé en Suisse

Ils sont soupçonnés d’avoir extorqué avec leurs logiciels malveillants plus de 100 millions de francs à près de 1800 victimes dans 71 pays. Selon le quotidien 'Le Parisien', un réseau de pirates informatiques a été démantelé mardi lors d’une opération internationale baptisée '5e Elément'.

Au total, 12 cybercriminels ont été arrêtés en Ukraine et en Suisse. Ces individus "représentaient une combinaison dangereuse de perturbations agressives et de cibles à fort enjeu", ont déclaré l’agence européenne de police Europol et l’agence européenne pour la coopération judiciaire Eurojust dans un communiqué commun vendredi. A ce stade de l’enquête, il n’est pas encore clair si les 12 personnes feront toutes l’objet de poursuites judiciaires.

LParisien évoque "un véritable gang organisé avec des rôles bien définis". En Ukraine, des hackers se chargeaient d’infiltrer des grandes entreprises, en utilisant notamment des logiciels pour rendre leurs données illisibles avant d’exiger le paiement d’une rançon en Bitcoin pour les déchiffrer ou éviter leur publication sur le web.