Oggi venerdì 29 ottobre saint Narcisse

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 29 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Castello Gen. Cantore - ore 10.30

Partecipazione alla cerimonia di avvicendamento

del Comandante del Centro Addestramento Alpino

Sabato 30 ottobre

Donnas, Oratorio San Giovanni Paolo II - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 5)

Cattedrale - ore 15.30

S. Cresime per le Parrocchie di Avise, Arvier, Introd, Rhêmes-St-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche e Villeneuve

Chiesa parrocchiale di Saint-Denis - ore 18.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parroco, don Andrea Marcoz

Domenica 31 ottobre

Chiesa parrocchiale di Diémoz - ore 11.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parroco, don Andrea Marcoz

Le Messager Valdotain ricorda saint Narcisse

La Chiesa celebra San Terenzio di Metz Vescovo

Nella cronotassi ufficiale dei vescovi della diocesi, figura dopo San Bonolo e prima di San Gossellino.

La sua posizione è stata assegnata dal più antico catalogo dei vescovi della città, compilato intorno al 776 e giunto ai nostri giorni nel cosiddetto “Sacramentario” di Drogone, vescovo di Metz tra gli anni 823 e 855.

San Terenzio visse verso la fine del V Secolo.

Di lui è rimasta una “Vita”, scritta almeno cinque o sei secoli più tardi. In quel testo, poco attendibile, si dice che era nato in Aquitania. Inoltre si afferma, che per farlo vescovo di Metz, lo si era andato a cercare in un luogo solitario, nei dintorni di Treviri, dove si era ritirato a vivere. Sempre in quella biografia si narra, con racconti molto generici, che San Terenzio compì vari miracoli.

Fu sepolto a Metz, il 29 ottobre di un anno imprecisato.

Il vescovo Advenzio, suo successore, trasferì le sue reliquie nell’abbazia di Neumunster. Reliquie che al tempo della Riforma sono state disperse.

La sua festa si celebrava il 29 ottobre.

Il sole sorge alle ore 7, 55 e tramonta alle ore 18,21