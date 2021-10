Sindacati, 'da tempo chiediamo trasparenza su lavoratori interinali'

"Il sindacato tutela i diritti di tutti i lavoratori e sulla questione degli interinali abbiamo sempre chiesto trasparenza". E' quanto si legge in una nota congiunta delle sigle Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, a commento delle inchieste della procura di Aosta sul personale interinale e presunte "corsie preferenziali" per le assunzioni.

"A noi interessa migliorare la condizione di tutti i lavoratori- aggiungono Cgil, Cisl e Uil- da tempo sulla sanità valdostana chiediamo un'analisi approfondita. Ci troviamo, invece, con una sanità sempre più al collasso. La carenza del personale sanitario è sotto gli occhi di tutti". I confederali, senza il Savt Santé, aggiungono: "Senza soluzioni si mettono a rischio i servizi ai cittadini e si disperde un significativo patrimonio di professionalità, senza contare che nel periodo clou dell'emergenza sanitaria anche questi lavoratori sono stati in prima linea".



Cgil, Cisl e Uil aggiungono che "il problema dei lavoratori interinali nella sanità è da tempo al centro della nostra azione sindacale, non solo da ora. In tempi non sospetti, facemmo una richiesta di accesso agli atti rispetto alle assunzioni interinali fatte a partire dal 2019, richiesta alla quale non ci fu riscontro" perché "proprio in quel frangente iniziò l'inchiesta da parte della procura".

Da tempo i sindacati chiedono "azioni efficaci e concrete. Abbiamo posto anche l'attenzione sul sovraccarico di lavoro per il personale somministrato, che spesso affianca il personale a tempo indeterminato facendo mansioni pressoché identiche, per poi trovarsi con un pugno di mosche a livello contrattuale e retributivo".