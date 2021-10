La base di Mouv vuole tornare al centro del quadrante politico

C’è aria di contestazione tra la base di Mouv che chiede ai vertici, “dopo un anno di silenzio, torni ad essere centrale nel panorama politico valdostano”.

Tutto questo un gruppo di attivisti di Mouv, che hanno partecipato nei giorni scorsi all'assembela del movimento, lo ha messo nero su bianco in un comunicato recapitato alle redazione si legge: “Abbiamo chiesto di ripartire dal territorio con quell’entusiasmo che ha caratterizzato la nascita di Mouv’ e in particolare in rispetto con i nostri principi e valori, ‘Onestà e Coerenza’ per noi non sono solo slogan e parole”.

Poi l’appello: “Crediamo che la forza di un piccolo Movimento, stia nei principi, nei valori, nella presenza costante sul territorio, nell’essere portatori delle esigenze dei singoli cittadini e in particolare nella condivisione di scelte e percorsi politici”.

Ma prima nella nota si legge la rivendicazione: “Per noi Onestà e Coerenza significa anche distinguere Mouv’ da Vda Unie un’aggregazione politica nata in occasione delle ultime elezioni regionali 2020 con all’interno diverse sensibilità e visioni politiche£.

E poi la contestazione: “Aggiungere Vda Unie al simbolo di Mouv’ appare per noi del tutto incomprensibile anche se motivato dall’esigenza di garantirsi la figura del movimento nell’attuale esecutivo regionale. Non è aggiungendo o modificando simboli che si riporta partecipazione alla politica e si evita l’astensionismo, così facendo si crea al limite, confusione e disinteresse”.

Per parte della base delle Mouv “Onestà e Coerenza resteranno per sempre capisaldi e valori fondamentali, da condividere e perseguire con tutti coloro che credono in questi principi, soprattutto in questo momento dove la ‘questione morale’ sembra essere un vero tabù per la politica valdostana, ed in particolare a palazzo regionale.

“E’ con questo spirito – concludono - che ci siamo presentati all’assemblea di Mouv”.