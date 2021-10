INTERVISTA A PAOLO CONTOZ: V.D.A. UNIE Questo ‘movimento’ sconosciuto

Partiti che si formano gruppi del Consiglio Valle che si sfaldano, che si duplicano, gruppi ad personam. La politica valdostana diventa sempre più liquida, quasi impalpabile, sfuggente per non dire inesistente. Gruppi fantasma come VDA UNIE formato per dare un ombrello ad un nuovo soggetto autonomista.

Paolo Contoz, già consigliere regionale e uno dei promotori di questo gruppo politico che ormai a più di un anno dalle elezioni regionali non ha ancora chiarito ai suoi elettori qual’ è la sua vera identità, il suo programma per il futuro, se hanno o no un movimento alle spalle, un direttivo, nonostante abbiano ottenuto ben tre consiglieri regionali di cui uno diventato assessore nel consiglio regionale della Valle d’Aosta.

Signor Contoz da dove nasce questa idea di VDA Unie?

"Vda Unie nasce da un mio progetto politico che avevo sottoposto a tutti i consiglieri regionali autonomisti ed alle loro forze politiche dopo che sono uscito dal consiglio regionale nell’anno 2018.

Questo progetto in breve avrebbe voluto il raggruppamento di tutti i piccoli movimenti autonomisti uniti in un solo grande partito autonomista per riuscire una volta per sempre ad eliminare i particolarismi e le beghe del passato ed iniziare a lavorare tutti insieme in un unica direzione che fosse per davvero il bene della Valle d’Aosta. Chiaramente tutto ciò portava a nuove regole, limite dei mandati e diverse altre cose che meritavano di essere approfondite ed approvate da tutti i movimenti”

Chi ha aderito a questo progetto e chi no e perché no sembrava un progetto interessante?

“Il primo che ha aderito a questo progetto è stato l’ex consigliere Jean Claude Daudry che come me pensava che per far forza bisogna unirsi tutti insieme altrimenti ne godranno i vantaggi solamente i partiti romani, come è stato dimostrato alle ultime elezioni regionale del 2020 in cui la Lega, fino a qualche anno fa neppur presente in consiglio regionale, ha preso ben 11 consiglieri regionali.

L’amico Daudry quindi si è staccato dal gruppo di Alliance Valdotaine e dopo aver condiviso insieme al consigliere Restano Claudio le idee base che erano all’origine del mio progetto hanno fondato in consiglio regionale il gruppo Ensemble.

L’Union Valdotaine, pur condividendo l’idea di formare un unico grande soggetto che rappresentasse tutte le forze autonomiste, ci disse che l’unico vero movimento autonomista era il Loro e che l’idea era buona ma prematura.

Anche perché il progetto prevedeva un ricambio di persone quasi totale all’interno del consiglio regionale, infatti non avrebbero potuto presentarsi alle elezioni del consiglio regionale coloro che avevano già effettuato due mandati al suo interno, questo per vedere nuovi volti ed un cambio generazionale che, secondo me, era ed è indispensabile se si vogliono cambiare le cose e su questo punto loro non erano molto favorevoli”.

Quindi quali forze hanno aderito e come è andato avanti il percorso di VDA Unie?

A questo progetto oltre ai consiglieri Daudry e Restano che già facevano parte di Ensemble si sono uniti il Mouv ed una buona parte di UVP e quindi il progetto è potuto decollare, chiamandosi VDA UNIE”.

Il rapporto con l’Union Valdotaine?

"Nei mesi successivi si è cercato in tutte le maniere di creare una lista unica con l’ Union Valdotaine anche perché avevano difficoltà a chiudere a 35 candidati sia la lista di VDA unie che quella dell’Union valdotaine. Dopo un mese di tentennamenti l’Union ha deciso di correre da sola pur nella consapevolezza di non raggiungere la quota di 35 candidati. Siamo rimasti con la promessa di riunirci ad elezioni avvenute”.

E’passato più di un anno dalle elezioni e non si vedono passi avanti né da una né dall’altra parte cosa sta succedendo?

"Diciamo che un grande risultato questo progetto politico l’ha già portato, infatti per la prima volta, anche se non in un unico movimento, quasi tutti i partiti autonomisti presenti in governo regionale sono dalla stessa parte e questo non è da poco. Peccato che non ci sia anche il neonato movimento ‘Pour l’Autonomie’ma penso sia una questione di tempo.

C’è inoltre da dire che la pandemia Covid19 che purtroppo ha portato via un sacco di vittime e causato una grave crisi economica, ha anche ridotto la voglia ed il tempo per poter parlare di politica e di eventuali avvicinamenti”.

Scusi Contoz possiamo parlare di VdA Unie?

"Concordo con Lei che è giunto il momento di parlare di che cosa rappresenta veramente VDA Unie anche perché non mi risulta sia mai stata organizzata nessuna riunione, non c’è un direttivo nonostante ci siano ben tre rappresentanti in consiglio regionale".

Dica la verità Contoz, è stato chiamato o ha fatto qualcosa per cercare di portare nell’Union Valdotaine VDA Unie come era previsto prima delle elezioni regionali del 2020?

"Personalmente non sono mai stato chiamato da nessun rappresentante di coloro che siedono in consiglio regionale né a nome di VDA Unie e neppure dall’ Union Valdotaine e neanche interpellato per nessun motivo anche se il progetto iniziale era partito da me".

Quindi ad oggi quale è la sua posizione?

"Io rimango nel mio pensiero iniziale che, ripeto, era quello di riunire il più possibile in un unico movimento tutti i movimenti autonomisti. Alcuni mesi or sono dopo aver sentito alcuni dei rappresentanti in regione di VDA Unie ed aver capito che ancora volevano temporeggiare prima di entrare nell’unico vero partito autonomista dell’Union Valdotaine avevo deciso di riprendere la tessera dell’Union per cercare di portare avanti quello che era il mio progetto al suo interno se ci sarà la volontà politica e se sarò coinvolto. Questo è il mio pensiero per adesso, poi vedremo l’evolversi della situazione”.

Visto il grande impegno che ha profuso per cercare di raggruppare insieme tutti i movimenti autonomisti valdostani cosa ne pensa del recente congresso dell’Union Valdotaine?

“Anche se quello che avevo pensato non è andato tutto a buon fine, per adesso, visto i personalismi che sono difficili da scardinare, confido nel rinnovamento dei vertici dell’ Union Valdotaine che riescano a portare avanti questo progetto di riunificazione e possibilmente di rinnovamento che sono convinto porterà sicuramente benefici al popolo valdostano. Personalmente mi metto a disposizione del movimento per arrivare a raggiungere l’obbiettivo della riunificazione del popolo unionista”.

Della recente uscita del consigliere Restano Claudio cosa ne pensa?

"Probabilmente il consigliere Restano si è stancato di far parte di un gruppo che esiste solamente sulla carta infatti piu’ che VDA UNIE il gruppo potrebbe chiamarsi VDA disunie infatti i tre consiglieri hanno viaggiato spesso ognuno per la propria strada e lo dimostra il fatto che non sono mai state fatte riunioni del gruppo con i sostenitori e tanto meno non c’è mai stato un direttivo”.

Cosa pensa della recente festa della Jeunesse Valdotaine?

"Miha fatto piacere rivedere in un unica foto tutti i vecchi rappresentanti della Jeunesse Valdotaine compresi gli ex Aggravi e Laurent Viérin e condivido le affermazioni dell’odierno presidente che dice bisogna avvicinare le persone al movimento Unionista non i movimenti”.

Pensa che si possa fare un unico grande movimento autonomista e secondo Lei a quando la partenza?

"Sono molto fiducioso anche se capisco che tutto ciò si può fare solamente a piccoli passi. Secondo me il momento in cui tutti gli autonomisti dovranno mettersi d’accordo sarà l’anno 2023 in cui dovremmo assolutamente eleggere a Roma due rappresentanti della Valle d’Aosta autonomisti”.

E dell’attuale maggioranza in Consiglio con le continue lotte interne al P.C.P. sfociate con l'ennesiama separazione, cosa pensa si possa fare per un futuro in cui si possa finalmente decidere qualcosa di concreto per i valdostani?

"Secondo me sarebbe il momento di unire tutti, e ripeto tutti, i movimenti autonomisti insieme ed aprire alla Lega che è, ricordiamocelo sempre, il partito che ha preso più consiglieri all’ultima tornata elettorale. Così facendo non ci saranno più problemi di maggioranza ed il Consiglio regionale della Valle d’Aosta potrà finalmente prendere delle decisioni per il popolo valdostano e governare tranquillamente per tutto il mandato elettorale e probabilmente anche per quello successivo”.

Merci