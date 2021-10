Donnas: La maggioranza boccia sostegno al servizio tate familiari

Le Tate presenti in aula hanno confermato che il servizio attualmente è di sostegno a 15 famiglie e c’é una forte richiesta, visto che le liste di attesa arrivano al 2022, ma che ancora recentemente, il privato gli ha confermato che devono liberare i locali a Clapey. "Per questo motivo - dicono i consiglieri del gruppo di minoranza, Anna Jacquemet, Daniele Nicco, Fabio Marra, Jael Bosonin - abbiamo chiesto a Sindaco e Giunta di farsi promotori nell’assegnare al servizio dei locali, anche solo provvisori, o di lanciare qualche iniziativa capace di coinvolgere i privati e alla bisogna di sostenere economicamente, visto il caro affitti, il servizio Tate familiari, come avviene per i servizi estivi gestiti dall’Oratorio, attraverso una convenzione".

I medesimi consiglieri hanno aperto aperto una ulteriore discussione relativa all'indagine sulla vulnerabilità sismica fatta alla scuola di proprietà comunale sita a Vert, peraltro sollecitata più volte dal precedente gruppo di minoranza nel 2020.

Alla luce di ciò che era accaduto alle scuole di Pont-Saint-Martin ovvero che deve essere demolita e da ricostruire ex-novo. "Abbiamo quindi chiesto - spiegano i consiglieri -di intervenire organicamente è in maniera risolutiva sulla scuola, che deve essere una assoluta priorità visto che si parla di sicurezza, e magari inserire già in fase di progettazione uno spazio per i servizi alla prima infanzia come quello gestito dalle tate familiari, che garantisca flessibilità alle famiglie, soluzione che permetterebbe di mitigare gli effetti del calo demografico che rischia, tra qualche anno, di mettere in discussione l'esistenza stessa della scuola di Vert".

Ma come spiegano Anna Jacquemet, Daniele Nicco, Fabio Marra, Jael Bosonin "aldilà delle parole di rito, è rimasto arroccato sulle sue posizioni, peraltro già precedentemente espresse con la lettera inviata alle Tate il 14 settembre, ribadendo che non ci sono strutture disponibili e che non prevede di erogare sostegni economici al servizio, mentre sulla questione scuola di Vert, la riflessione è stata bocciata in quanto considerata prematura".