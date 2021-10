Aosta: FI sollecita un Consiglio comunale straordinario per temi urgenti per città e famiglie

“A fronte di una due giorni di Consiglio comunale in cui si sono affrontati temi importanti, ma nel corso della quale se ne sono lasciati indietro numerosi altri, è nostra intenzione chiedere la convocazione di una seduta straordinaria dell'Assemblea cittadina al fine di poter discutere tutta una serie di iniziative di estrema attualità e dal forte impatto sulla quotidianità dei cittadini, da quelle sugli asili nido, sulla qualità del cibo nelle mense scolastiche e sull'attivazione dell'Unità di Progetto comunale per il PNRR a quelle sul contrasto ad alcuni episodi di inciviltà nel centro storico e al disagio sociale nel Quartiere Cogne". Forza Italia sollecita così il Consiglio comuenale di Aosta ad affrontare i tanti problemi che attanagliano la comuniità aostana.

"La città di Aosta e gli aostani - si legge in una nota - necessitano di risposte urgenti e puntuali ai problemi sollevati, per questo c'è la necessità di un Consiglio comunale straordinario, che siamo certi troverà la condivisione anche degli altri gruppi, di modo da poter anche evitare, con il Bilancio ormai in vista, che nella prossima seduta ordinaria si trascorra nuovamente un'intera giornata a discutere argomenti che la stessa Assemblea si è trascinata dietro dal mese precedente, a causa di dinamiche interne e di tempistiche che non sempre coincidono con la stretta attualità delle iniziative portate in discussione nell'interesse della città e delle sue famiglie”.

I consiglieri comunali di Forza Italia ad Aosta, Paolo Laurencet (a sinistra nella foto con Favre) e Renato Favre, vice presidente dell'Assemblea, sollecitano dunque l'opportunità di convocare una seduta straordinaria del Consiglio comunale a seguito dei numerosi (16) e urgenti punti all'ordine del giorno non discussi nella seduta svoltasi nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre 2021.