MONTAGNA VDA: Cammino Balteo - 8° tappa (La Magdeleine - Verrayes)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Cammino Balteo - 8° tappa (La Magdeleine - Verrayes)

Questa è la tappa in cui il Cervino la fa da padrone.

Arrivati a Antey-Saint-André possiamo ammirare gli archi del Ru du Pan Perdu, già solo pensare di costruire nel medioevo un ru su questa parete rocciosa sembra impossibile.

Dopo la visita di Torgnon l'arrivo alla cappella di Saint-Evence ci meraviglierà per la vista che abbiamo sulla Valtournenche dominata dal Cervino.

La discesa su Verrayes attraversa i grandi pascoli di questa parte molto soleggiata della Valle d'Aosta.

Se ci vogliamo fermare un giorno in più a Verrayes è consigliata la salita alla Becca d'Aver.

https://www.montagnavda.it/escursioni-gite/becca-d-aver-e-cima-longuede/55

Dati tecnici:

Dislivello positivo: 756 m

Dislivello negativo: 1.486 m

Lunghezza: 19.800 m

Tempo di percorrenza: 6h 10'