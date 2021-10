Cane finisce nel crepaccio ed il soccorso alpino lo salva

Il Soccorso Alpino Valdostano ha attivato nel pomeriggio di oggi la stazione di soccorso di Gressoney per il recupero di un cane caduto in crepaccio. L'avventura dell'animale si è risolta a lieto fine: il cane è stato recuperato in buone condizioni ed è stato riconsegnato al padrone che era con lui sul ghiacciaio.