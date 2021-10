Benjamin Piat en concert à Aoste

Concert du chanteur auteur – compositeur Benjamin Piat cendredi 29 octobre à 20h30 à la Cittadella dei giovani d’Aoste.

Benjamin Piat est un jeune chanteur, auteur compositeur dans la tradition de la chanson française, il a déjà enregistré trois disques, et fait près de 400 concerts de l’Afrique du sud au Laos, du Venezuela à la Croatie, et pour plusieurs Alliances Françaises. L’ouverture au monde et à l’autre sont la base de son travail, il crée de jolies mélodies et des paroles qui nous interpellent, il possède un univers poétique personnel dans la tradition 'chanson/swing'.

Benjamin Piat est donc le 'Frenchy-Globetrotteur'. Il présente aujourd’hui son nouvel opus 'EldOradO'.

Inspiré d’évasion, teinté d’exotisme, rythmé de percussions organiques et zesté de guitares latines, le nouveau spectacle de Benjamin Piat est une invitation aux voyages, vers des contrées chaleureuses qui vous transporteront des îles colorées des Caraïbes aux ruelles festives de la Nouvelle-Orléans : l’Eldorado.