Nuovo Hotel 5 stelle a Cervinia, è il GRAND HOTEL CERVINO

Frutto dell’esperienza del Comm. Santino Galbiati, albergatore di tradizione che sin dagli inizi degli anni Settanta si è dimostrato lungimirante, innovatore e sapiente ospite, il gruppo annovera tra le sue proprietà grandi alberghi e ristoranti di altissimo livello in Italia, dal Veneto alla Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, in quest’ultima fanno parte del gruppo oltre al Grand Hotel Cervino anche il Grand Hotel Courmayeur Montblanc e l’Ad Gallias ai piedi del Forte di Bard.

L’Hotel, immerso nel verde, affaccia sulla buca 9 del campo da Golf di Cervinia e gode di una splendida vista sul Cervino.

Il Grand HOTEL CERVINO completa la propria offerta di “Bellezza” anche attraverso l’Arte.

(nella foto Santino Galbiati e Ezio Colliard

a sn)

I corridoi di accesso alle camere sono caratterizzati con immagini storiche del Cervino e di Cervinia, dall’Archivio Regionale Brel, un viaggio nel passato della località con scorci naturalistici, di vita e di costume.

La sala polivalente, destinata a Convegni, Business Meetings, Eventi e Sessioni di Yoga e Meditazione, ospita anche sulle pareti mostre temporanee di fotografia e pittura.

Giovedì 28 ottobre debutta della mostra fotografica (ingresso libero): Xtremes North Greenland Baffin Island South Patagonia (brochure in allegato). Immagini straordinarie riprese dall’alpinista di fama mondiale Matteo Della Bordella e dall’antropologa e video maker Arianna Colliard, nel corso delle spedizioni agli antipodi del pianeta, rispettivamente in Groenlandia e all’Isola di Baffin e in Patagonia.

Alcuni spazi dell’Hotel sono inoltre popolati con opere d’arte di artisti contemporanei realizzando una Galleria diffusa.

Scheda tecnica

· · Gestione: MYTHOS GROUP

· Categoria: 5 stelle

· Costruttore e Proprietà: VICO Srl di Ezio Colliard – realizzazione greenfield in 13 mesi

· Occupazione: circa 50 addetti di cui 15 residenti in Valle d’Aosta

· n. 2 piani seminterrati + 3 piani fuori terra

· Superficie complessiva della struttura: 9.250 mq

· Posti auto: 51 posti auto coperti (di cui n. 2 predisposti con colonnine per ricarica auto elettriche)

· + 19 posti auto esterni

· Numero di camere clienti: 66 camere totali, di cui 6 suite e 4 camere per disabili, per un totale di 132 posti letto per ospiti

· Superfice totale ristorante e bar: 750 mq, con 170 posti a sedere

· Superficie totale centro benessere (n. 2 piscine, saune, stanza del sale, sale massaggi singoli e di coppia, palestra, area polivalente): 1.060 mq

· Numero 4 suite con SPA, con sauna privata

· Vista mozzafiato sul Cervino e vicinanza con il campo da Golf di Cervinia

· Sistema di riscaldamento alimentato con la rete di Teleriscaldamento

· Classificazione Energetica: A+

Servizi Sport

L’Hotel dispone di servizio noleggio sci e bike (elettriche e non).

Apertura a esterni

I servizi di Bar, Palestra, Ristorante e Spa, oltre che naturalmente la sala polivalente che ospita mostre, convegni, riunioni e eventi, sono aperti agli esterni.