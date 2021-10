AlpiFOOD per le aziende: con i cesti di Natale si regalano qualità e territorio

Anche quest’anno quattro aziende simbolo del 100% Made in Italy hanno scelto di unire le forze e portare avanti il progetto AlpiFOOD, nel nome della qualità e dell’autenticità dei prodotti.

De Mori (Cossato), Freddozzo (Oleggio), NeroNatura (Torino) e Salumificio Colombo (Crosio della Valle): questi sono i produttori che propongono un catalogo di delizie artigianali, dolci, salate e da bere, che le aziende potranno regalare, sotto forma di cesti natalizi, ai propri dipendenti e clienti.

Nel catalogo AlpiFOOD (lo trovate in basso, alla voce “Files”, in formato .pdf) sono presentate le possibili “combinazioni” di prodotti, dai panettoni più o meno tradizionali, ai liquori, ai salumi, ai biscotti, al riso, il tutto sempre con attenzione e rispetto per il km0 e una ricerca continua per proporre eleganti ma allo stesso tempo pratiche confezioni, perché quando si tratta di fare regali, anche l’aspetto estetico è importante.

Ogni cesto contiene un mix di prodotti, così da dare la possibilità a chi li riceve di poter gustare diverse bontà territoriali, da Benessere a Golosità, entrambi con proposte dolci, a Lampone e Aperitivo, con liquori e birra, a Lombardia e Piemonte, dal forte sapore regionale, a Pera e il classico Tradizionale, con frutta secca.

Insomma, un’occasione per far assaggiare a chi “non è di casa” tutta la qualità artigianale dei nostri territori, un regalo che rappresenta l’eccellenza che solo il food e il gusto italiano possono offrire.

Le aziende che desiderano acquistare i cesti possono contattare AlpiFOOD per scontistiche e trattative riservate all'indirizzo info@alpitaste.it