Agenda giornaliera Reflexa con elastico: un'ottima idea per un regalo aziendale

Sono terminate ormai le vacanze estive e un nuovo anno lavorativo si prospetta dinnanzi a noi.

Uno degli elementi che non può mai mancare nelle nostre borse o zaini è proprio un’agenda giornaliera, che ci aiuta ad organizzare i nostri impegni e le nostre giornate al meglio.

Ecco che, come tutti gli anni, ci troviamo a dover scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, soprattutto che sia in linea con quella che è la propria attività lavorativa: puoi trovare l'agenda giornaliera che fa per te su gadgetoo.com e iniziare così a segnare tutti i tuoi impegni giornalieri.

Ovviamente per scegliere l'agenda adatta bisogna tener conto di alcuni fattori fondamentali; ecco perché abbiamo ideato una lista di consigli utili che si riveleranno utili nell'acquisto finale.

Come scegliere una buona agenda aziendale

Naturalmente, la scelta di un’agenda giornaliera è alquanto personale dal momento che ognuno di noi ha delle esigenze e preferenze particolari: c’è chi preferisce averla piccola e tascabile, chi grande e spaziosa su cui appuntare ogni cosa e chi invece preferisce più un planning da tavolo.

In ogni caso oltre l’aspetto estetico, l’agenda si differenzia per formato e per il planner che può essere giornaliero, settimanale e in alcuni casi mensile.

Ma ciò che interessa in questo contesto è l’importanza di un’agenda aziendale.

L’omaggio che un’azienda offre ai propri dipendenti o clienti è sempre molto atteso, ma soprattutto gradito; è uno strumento che tornerà utile e ci accompagnerà per l’intero anno.

Ma perché è importante regalare un’agenda aziendale?

La motivazione potrebbe apparire banale, ma in realtà è strategica.

Infatti, il planner rimarrà per un intero anno nelle mani del cliente che non solo la utilizzerà per scrivere i propri appunti e impegni, ma la sfoglierà e la leggerà.

In questo modo, potrete fare pubblicità al vostro brand e promuovere l'azienda .

Tale sistema prende il nome di merchandising ed è un’ottima strategia per farsi conoscere raggiungendo anche un pubblico molto vasto.

Riassumendo, possiamo affermare che regalare un’agenda giornaliera ai propri clienti o dipendenti è una mossa intelligente, astuta e soprattutto utile.

Miglior agenda giornaliera: Reflexa con elastico

L’agenda giornaliera Reflexa con elastico è considerato un ottimo prodotto da utilizzare come presente a tutti coloro che fanno parte della vita lavorativa.

Vediamo insieme le caratteristiche:

Personalizzabile - il modello Reflexa viene proposto con layout giornaliero 15x21, il quale può essere personalizzato con il logo della propria azienda a dei prezzi vantaggiosi, economici e convenienti. Infine, l’intera grafica dell’agenda verrà studiata, elaborata e realizzata da grafici esperti in collaborazione con il cliente e i tempi di consegna sono molto ridotti e sicuri. Grafica multilingue - questo aspetto non è da sottovalutare, soprattutto in ambito lavorativo e aziendale. Viene infatti proposta una grafica in italiano, francese, tedesco, inglese e spagnolo ed inoltre i sabati sono separati dalle domeniche. Vi è una rubrica composta da 384 pagine stampate su carta bianca da 60 Gr e certificata FSC. La copertina è unica ed inimitabile con il dorso tondo ed è bicolore, ma soprattutto flessibile. Un elemento caratteristico di questo prodotto è l’elastico che consente all’agenda di rimanere completamente chiusa, anche una volta all’interno di una borsa, mantenendo fogli o appunti che poniamo al suo interno. L’elastico è orizzontale con tiranti di chiusura colorato. L’organizer verrà consegnato all’interno di una custodia, anch’essa personalizzabile. Completamente Made in Italy - l’agenda giornaliera Reflexa è un prodotto certificato e realizzato completamente in Italia. Le materie prime e gli elementi utilizzati per la sua realizzazione sono prodotte da aziende italiane. Un prodotto unico e brevettato: la linea agende e notes Reflexa è unica ed inimitabile; il suo inconfondibile dorso tondo e la copertina bicolore che la contraddistinguono sono frutto di una elaborata tecnica di produzione brevettata in Italia a livello europeo.

Regalare un’agenda Reflexa sarà sicuramente un omaggio molto apprezzato, ma soprattutto è una buona opportunità per l’azienda di fare conoscere e diffondere facilmente il suo brand.

Ovviamente, trattandosi di un prodotto che può essere completamente personalizzato, inserendo il nome dell’azienda e il logo, risulterà essere un regalo prezioso ed unico.

Per quanto concerne il discorso del prezzo, esso è variabile a seconda dell’esigenza, personalizzazione e dai formati.

L’elemento però che influirà notevolmente sul prezzo è la quantità di agende su cui si andrà a lavorare.