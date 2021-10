Sostegno regionale per restauri a beni storici

L’Esecutivo regionale ha approvato la concessione dei contributi in favore di soggetti privati per interventi di restauro di beni tutelati.

L’importo complessivo stanziato è pari a 352.944 euro e riguarda, nello specifico: recupero di un fabbricato in località Perleola, nel Comune di Gressoney-Saint-Jean, il rifacimento della copertura del Castello notarile in località Derby, nel Comune di La Salle, il recupero di un ex mulino, in località Blavy, nel Comune di Nus, di un rascard, in località Cunéaz, nel comune di Ayas, e il restauro delle facciate di Casa Capitano Quey, in località Magneaz, nel Comune di Ayas.