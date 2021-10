In Cittadella gli eventi della 'Giornata sulla Salute mentale'

In occasione della 'Giornata mondiale sulla Salute mentale', sabato 30 ottobre, a partire dalle 9,30, gli spazi della Cittadella dei Giovani accoglieranno l’evento di sensibilizzazione “Salute mentale in un mondo Ineguale”. La giornata prevede, dopo i saluti delle autorità, “Agorà”, interviste ai ragazzi del Gruppo radio “Valdostrano” ed esperienze del progetto Radio “Voix special”. Sono, poi, previsti l’esposizione delle opere di “ArtisticaMente”, realizzate dai pazienti del Centro diurno di Saint-Vincent, gestito dalla Cooperativa Saval, e il Laboratorio “Il Doppiaggio” a cura dell’Esprit à l’Envers SCS.

Alle 11,30 si terrà il concerto del gruppo “Fulmini in linea retta”, composto dai pazienti che afferiscono al Centro diurno gestito dalla Cooperativa Arc en ciel, per conto del Dipartimento Salute mentale.

Sono previsti, inoltre, punti informativi a cura delle Cooperative sociali e delle Associazioni del settore così da promuovere le loro attività e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia.

Per l’occasione, sarà registrata una puntata speciale di “Radio Valdostrano” realizzata dai pazienti con il supporto degli operatori dell’Esprit à l’Envers SCS, in collaborazione con l’Associazione ANGSA che si occupa di persone con autismo e i loro famigliari e con il Centro Diurno “La Renetta” della Cooperativa Saval.