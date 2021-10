Quiconque le connaît, non seulement pour ses compétences professionnelles, mais pour ses qualités morales et humaines, ne doute pas que l'histoire qui l'a frappé est loin de sa façon d’agir. Cependant, il est nécessaire d'intervenir et de clarifier certains aspects, car l'actualité de ces jours jette une ombre non seulement sur le travail d'un assesseur, mais sur le Mouvement auquel il appartient aussi. Et c'est une ombre que nous n'aimons pas.

L'Union Valdôtaine veut stigmatiser fortement toute attitude clientéliste et toute forme sombre d'une manière de faire de la politique que nous avons combattue au fil du temps et qui nous n'appartient pas. Ça fait mal d'être investi d'une culpabilité que l'on n'a pas.

Ça fait mal pour ces centaines de membres du Mouvement qui ne se reconnaissent pas dans cette histoire, ça fait mal aux Valdôtains qui se posent légitimement des questions. Roberto Barmasse est au centre d'une condamnation morale pour des faits qu'il n'a pas commis. Une enquête a été ouverte et elle a été archivée. La demande de Non-lieu est l'alternative à la poursuite de la procédure du procès et elle intervient, après l’enquête préliminaire, lorsque l'infraction supposée n'est pas fondée.

L’Assesseur n'a recommandé personne, s'il y avait eu, dans les papiers des enquêteurs, la moindre trace de son intervention pour favoriser un candidat dans certains recrutements, ou en défavoriser d'autres dans des nominations, il n’y aurait pas eu demande de Non-lieu. C’est tout.