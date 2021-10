Intervento del 118 questa mattina poco dopo le ore 7,30 per un incidente stradale avvenuto in va Roma ad Aosta. Una ventenne aostana è stata investita da un'auto; prontamente soccorsa dal 118, ha riportato gravi traumi ed è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente è in fase di valutazione da parte delle Forze dell'ordine intervenute insieme ai soccorritori.