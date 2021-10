Pour l'Autonomie aspetta risposte dal presidente del Consiglio Bertin

Ieri, mercoledì 27 ottobre 2021, il gruppo Pour l'Autonomie, con il gruppo Lega VdA, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio, e in copia conoscenza a tutti i Presidenti di Commissione, in cui si chiedeva di dirimere la questione regolamentare che ha interrotto il Consiglio del 20 ottobre e che li ha visti costretti a non partecipare ai lavori della seconda Commissione di venerdì scorso e al Consiglio straordinario di lunedì 25.

«Purtroppo non abbiamo ricevuto nessuna risposta dal Presidente del Consiglio - riferiscono i Consiglieri Marco Carrel, Mauro Baccega e Augusto Rollandin - e questa mattina abbiamo ripresentato il problema in quarta Commissione, apprendendo dal Consigliere Cretier che 5 Consiglieri di PCP avrebbero proceduto con la creazione di un nuovo gruppo consiliare. Dopo aver ricevuto la mail nella quale si ribadiva che nel pomeriggio sarebbe nato questo nuovo gruppo, abbiamo deciso di partecipare ai lavori di Commissione, che sono durati tutta la mattinata.»

«Siamo lieti che la nostra posizione ferma e coerente - concludono - abbia costretto i diretti interessati a risolvere la questione di un gruppo che aveva al suo interno componenti di maggioranza e di minoranza, venendo meno al rispetto delle regole di funzionamento di questo Consiglio.»