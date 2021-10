Aosta: Rinascimento VdA dialoga solo su valori e programmi

Oggi in consiglio Comunale è accaduto qualcosa da tempo auspicato e che abbiamo molto gradito nella speranza che sia l'inizio di un percorso costruttivo e duraturo. Il gruppo di maggioranza ha sottoscritto un ordine del giorno voluto da Rinascimento e correttamente emendato seguendo mediazioni della maggioranza e da noi accettate nel più palese e sano spirito di collaborazione e condivisione e non solo nella becera contrapposizione che potrebbe caratterizzare il rapporto tra maggioranza e opposizione.

(il direttivo di Rinascomento)

L'ordine del giorno riguarda il riequilibrio nelle intitolazioni di strade, piazze e luoghi pubblici con l'obiettivo di essere più attenti alle donne che oggi danno il nome a sole 3 vie/piazze della città (Via della Consolata, Piazza Ducler e Via Vuillerminaz).

Non è un ordine del giorno che mira a cambiare e migliorare direttamente la qualità di vita dei cittadini, ma il segno di una attenzione importante nei confronti delle donne che non certo meno degli uomini hanno contribuito al crescere della nostra società in tutti gli ambiti.

Soddisfatti che questa nostra iniziativa sia stata non solo accolta ma addirittura condivisa.