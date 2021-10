Aosta: Il consigliere Laurencet stimola l'assessore Cometto sulla sicurezza stradale

Caro Direttore, apprendo dalla cronaca che in data odierna in via Roma si è registrato l'ennesimo incidente ed una ventenne ora è in gravi condizioni. Ad inizio 2021 avevo presentato in Consiglio comunale una mozione in merito proprio alla sicurezza per i pedoni e i veicoli in via Roma considerati i tanti episodi simili a quello odierno.

Allora la maggioranza scelse di astenersi. Ricordo che l'assessore competente (Corrado Cometto, ndr.) fu critico rispetto alla mozione sostenendo che i contenuti erano fuori luogo perché quel tratto di strada non destava alcuna preoccupazione alla Giunta.

Nei mesi successivi gli incidenti si sono ripetuti fino ad arrivare a quello odierno. Se non erro l'assessore parlò di "critichella" invitandomi a presentare iniziative più serie. Chissà se alla luce dei fatti di oggi se ne assumerà la responsabilità e se sarà ancora così superficiale nel suo mandato.

Grazie