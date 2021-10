Prorogato voucher per acquisto alimentari locali

C'è ancora tempo fino al 22 novembre per beneficiare dei voucher utili all'acquisto di prodotti agroalimentari locali, una delle misure previste dalla legge regionale sui ristori.

La misura permette alle imprese e agli esercizi che operano nel settore del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande di usufruire di un contributo- pari al 30% della spesa totale degli acquisti effettuati tra il primo giugno e il 22 novembre- per l'acquisto di materie prime provenienti da aziende agricole locali o di prodotti trasformati ottenuti dalle materie prime agricole del territorio.



Il posticipo della scadenza per presentare le domande è stato deciso "tenuto conto delle risorse residue sulla misura", per permette ai beneficiari di avere più tempo "per l'inoltro delle domande, anche in considerazione degli acquisti finalizzati alle scorte per la stagione invernale", afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, Davide Sapinet, mentre permetterà a chi ha già inoltrato la documentazione di inserire nuove fatture nella richiesta.