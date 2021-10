Mercato libero e tutelato dell’energia: come funzionano e quali sono le differenze

Quando si parla di mercato dell’energia tutelato, o servizio di maggior tutela dell’energia, ci si riferisce ad un sistema di fornitura di luce e gas alla popolazione i cui costi sono stabiliti dallo stato: ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ha il compito di stabilire le condizioni economiche e contrattuali tramite cui i consumatori hanno accesso a luce e gas. Inoltre, il costo dell’energia elettrica e del gas viene rivisto trimestralmente in base all’andamento mondiale dei prezzi delle materie prime stesse. Il servizio di maggior tutela è nato, in via transitoria, per supportare le famiglie e le piccole imprese che non erano ancora in grado di scegliere un fornitore nel mercato libero: è questo il motivo per cui, una volta raggiunta la consapevolezza da parte dei clienti finali, è previsto che il mercato tutelato lasci definitivamente posto al mercato libero entro il 1°gennaio 2023.