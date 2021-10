Per sciatori russi e cinesi la Valle studia 'centri tamponi' nelle località turistiche

I turisiti russi vaccinati con lo Sputnik e quelli cinesi con il Sinovac, ad oggi non possono essere dotati di green pass, che sarà richiesto per poter sciare in Italia.

Questo perchè ai turisti vaccinati con preparati che l'Italia non ha ancora riconosciuto validi per la certificazione verde o a quelli non vaccinati, servirà fare il tampone per poter accedere ai comprensori sciistici. Un problema per la Valle d'Aosta, dove le farmacie delle singole località non riuscirebbero a reggere i grandi numeri ipotizzati così come collasserebbe anche l'unico il drive-in di Aosta, quello alla Pepinière.



Per questo, in vista della stagione turistica invernale, gli albergatori dell'Adava, associata alla Federalberghi, stanno dialogando con la Regione per trovare una soluzione.

"Se la regola è di andare a sciare con il green pass, bisogna far sì che le strutture possano fornire questo supporto", sottolinea il presidente dell'Adava, Filippo Gérard. "Stiamo costantemente seguendo l'evolversi della situazione - prosegue - di certo, in località come Cervinia, in cui la clientela è internazionale, la farmacia di Valtournenche non può riuscire a garantire mille tamponi alla settimana". L'ipotesi è di realizzare "piccoli centri per fare i tamponi" in corrispondenza dei Centri traumatologici, che aprono nei mesi estivi in tutte le principali località sciistiche per garantire cure mediche immediate ai turisti.