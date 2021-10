La Valle partecipa a 'Skipass', il salone internazionale del turismo

Il rilancio dell'economia parte dalla promozione e così la Valle d'Aosta parteciperà da protagonista a 'Skipass', il salone del turismo invernale che aprirà le sue porte da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre a Modena.

La Regione gestirà un unico stand, in collaborazione con l'Associazione valdostana impianti a fune-Avif, le società di gestione degli impianti di risalita valdostani e l'Associazione regionale dei maestri di sci. Una vera e propria vetrina per promuovere i diversi comprensori sciistici valdostani e presentare le novità della stagione invernale ormai alle porte: basti pensare che nelle edizioni pre-pandemia l'evento ha fatto registrare in tre giorni la presenza di oltre 30mila visitatori con un target giovane e familiare, proveniente in gran parte dal Centro e dal Nord Italia, area che rappresenta più del 75% delle presenze turistiche italiane in Valle.



In rappresentanza della Valle d'Aosta ci saranno anche gli assessori al Turismo e allo Sviluppo economico, Jean-Pierre Guichardaz e Luigi Bertschy, che parteciperanno insieme al presidente della Fisi, Flavio Roda alla conferenza stampa in programma per sabato 30 ottobre alle 13 allo stand Valle d'Aosta.

"Sarà l'occasione - affermano Guichardaz e Bertschy - per presentare agli appassionati della neve e ai tanti che amano la Valle d'Aosta le novità che la nostra regione ha preparato per la stagione sciistica 2021-2022, con l'auspicio di ripartire alla grande anche con il turismo invernale, dopo l'ottima stagione estiva".

Alle 12 è invece previsto l'incontro con il ministro del Tursimo, Massimo Garavaglia, che dialogherà sul tema "Inverno 2021/2022 la ripartenza della montagna, la riapertura degli impianti sciistici, i grandi eventi sportivi, i ristori", insieme a Roda e alla presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari, Valeria Ghezzi.