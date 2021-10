Stage d'eccezione con il poliedrico musicista e ballerino Raszl

Musicista, chitarrista, direttore, interprete, arrangiatore, compositore e ballerino brasiliano, Charles Raszl sarà ad Aosta per uno stage organizzato dall'associazione Sgmd, SuonoGestoMusicaDanza, "destinato a tutti in un crescendo di livelli" spiega l'associazione.

Lo stage si terrà sabato 30 e domenica 31 ottobre. Raszl, dopo aver concluso il conservatorio, entra nel gruppo vocale dell'Università di Sao Paulo, dove incontra Fernando Barba, fondatore dei Barbatuques, gruppo di riferimento per la body percussion in Brasile di cui Raszl è componente.



Ad Aosta, Raszl terrà uno stage rivolto ai professionisti (musicisti e ballerini) ma anche per famiglie e bambini "con la voglia di sperimentare e stare assieme in un modo differente e insegnanti di scuola, di musica ed educazione fisica che vogliano formarsi con attività creative e funzionali e avere così spunti nuovi" aggiunge Matteo Cigna di Sgmd. Per le iscrizioni è necessario scrivere alla casella email info@sgmd.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Matteo Cigna al numero 329.2292621.