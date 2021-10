Il terziario valdostano tiene per capacità di adattamento alla crisi

Una quota consistente di imprese del terziario della VDA si è mostrata in grado di intercettare i nuovi comportamenti dei consumatori: nel corso del periodo pandemico è aumentato il ricorso alla spesa online e, al contempo, sono più che raddoppiati gli operatori che hanno attivato il commercio elettronico. E' quanto emerge da una interessante ricerca realizzata di Confcommercio Valle d’Aosta in collaborazione con Format Research.

Per la serie non tutto il male vien per nuocere, a causa della pandemia tra i neofiti del commercio elettronico, il 68% ha avviato l’innovazione. “Nel 33% dei casi – si legge nell’analisi di Format Research - non si sono ravvisati effetti negativi sui ricavi (l’impresa ha mantenuto gli standard pre-crisi)”. Di più, il 55% delle imprese che hanno avviato l’e.commerce nel corso dell’emergenza è intenzionatoa mantenere nel tempo tale innovazione, che ha migliorato l’immagine dell’impresa e ha inciso positivamente sui ricavi.

Come ha spiegato Pierluigi Ascani (a ds nella foto con Graziano Dominidiato), dell’Istituto di Ricerca Format Research , i nuovi comportamenti di consumo hanno indotto le imprese del terziario della VDA ad adeguare i propri modelli di offerta: in un anno e mezzo sono triplicate le imprese che effettuano consegne a domicilio (dall’11% al 35%). Tra i neofiti delle consegne a domicilio, quattro su cinque hanno avviato l’innovazione a causa dell’emergenza.

“Nel 29% dei casi – ha aggiunto Pierluigi Ascani l’impresa ha mantenuto gli standard pre-crisi, senza effetti negativi sui ricavi. Il 68% delle imprese che hanno avviato le consegne a domicilio nel corso dell’emergenza è intenzionato a mantenere nel tempo tale innovazione, che ha permesso di ampliare il parco clienti dell’attività”.

Lo sfruttamento a pieno di quanto di buono è rimasto a seguito della pandemia, come sottolinea Dominidiato, “passa anche dalla gestione dei fondi del PNRR da parte del Governo”.

Infatti, a dirlo è la ricerca Confcommercio Valle d’Aosta in collaborazione con Format Research, il 56% del terziario della VDA ritiene che tali fondi possano rappresentare una svolta prevalentemente dal punto di vista della digitalizzazione. Tre imprese su quattro ritengono che i fondi stanziati nel PNRR possano avere un impatto positivo sull’economia nel medio-lungo termine. Giusta la sottolineatura: un’impresa del terziario su cinque ritiene che tale impatto possa riguardare anche la propria realtà o, comunque, il settore nella quale questa opera.

*****