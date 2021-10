Parte da Aosta la 'Biennale delle arti'

Oggi mercoledì 27 ottobre, la Cittadella dei giovani di Aosta accoglie"Bella è la vita", evento nazionale di lancio della Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità 2021-2022, ideato dalla Bimed, la Biennale delle arti e delle scienze del Mediterraneo, e promosso dal Comune di Aosta.

Il progetto coinvolge ogni anno centinaia di istituzioni scolastiche e di enti locali di tutta Italia, interessando la scuola nella sua interezza -dirigenti, docenti, studenti, famiglie, istituzioni, territorio e biblioteche- perché "mira a sostenere e diffondere le attività di scrittura e lettura delle scuole, offrendo alle nuove generazioni l'occasione di raccontarsi e di conoscersi attraverso le invenzioni della scrittura e le emozioni della lettura", si legge in una nota del Comune.



La staffetta consente a gruppi di allievi e docenti che non si conoscono e lontani tra loro, in Italia e nel resto del mondo, di mettersi in contatto condividendo la produzione di una storia. Negli anni sono sorte relazioni tra piccoli comuni e città più o meno grandi, realtà del Nord, del Centro e del Sud Italia e altre realtà europee e non, come la Scuola italiana di Madrid, di Barcellona, di Buenos Aires, di Bogotà e di Tunisi. L'evento di Aosta prenderà il via alle 10 con un incontro con gli studenti delle scuole cittadine e la visita all'installazione "Demo world climate tribù".

A seguire si terrà una videoconferenza con alcune scuole delle 20 regioni italiane per un confronto sul tema della fiducia. Alle 11 il teatro della Cittadella ospiterà la lezione-performance "Benvenuti sulla Luna" con il racconto della notte dell'allunaggio a 52 anni dalla missione "Apollo 11". Chiuderà la mattinata il "Selfiestaffetta Tutt'insieme".