Positivi al Covid due medici che lavorano all'ospedale Parini

La Usl assicura che la situazione è totalmente sotto controllo, ma oggi due medici in servizio all'ospedale di Aosta sono risultati positivi al Covid-19, così come altri due dipendenti che non lavorano in ambito prettamente sanitario.

"I loro contatti stretti sono monitorati ed è rigidissimo l'uso dei dispositivi di protezione, non si configura nessun disservizio per le strutture o rischio di focolai", fanno sapere dall'Azienda sanitaria valdostana.

Tutti e quattro i contagiati erano stati vaccinati; per poter lavorare gli operatori ospedalieri hanno l'obbligo di vaccinazione, a meno che non siano stati esentati a seguito dell'analisi della documentazione da parte della commissione istituita dall'azienda. Il personale amministrativo deve possedere ed esibire il Green pass per lavorare.