Nuovo regolamento patrocini e compartecipazioni economiche Consiglio Valle

Il patrocinio e la compartecipazione sono concessi a iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico che si svolgono all'interno del territorio regionale.

Tra le novità del regolamento - che modifica quello approvato a marzo 2021 - vi è il divieto di cumulo con contributi provenienti dall'Amministrazione regionale per la medesima iniziativa o progetto. Di conseguenza, è stato aumentato l'importo massimo della compartecipazione economica fissandolo in 20 mila euro. La percentuale della compartecipazione può variare dal 50 al 100 per cento del disavanzo che risulta dal preventivo presentato.

I soggetti beneficiari continuano a essere i Comuni, le Unités des Communes e altri enti pubblici, l'Università della Valle d'Aosta oltre che enti, associazioni, comitati, istituzioni, fondazioni e altre organizzazioni private che non perseguano scopi di lucro, le cooperative sociali, le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus e le cooperative a mutualità prevalente. Viene introdotto il vincolo della sede in Valle d'Aosta per l'ente richiedente.

In caso di concessione a Comuni, Unités des Communes, pro loco ed enti strumentali della Regione, la percentuale di calcolo della compartecipazione può variare tra il 30 e il 50 per cento del disavanzo.

Tra i requisiti essenziali per l'ottenimento della compartecipazione, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che non vi devono essere barriere architettoniche negli spazi sede di eventi (a eccezione di quelli che per loro natura o caratteristica si svolgono in luoghi con accessibilità limitata): questo per garantire a tutti l'accessibilità alle iniziative finanziate o patrocinate dal Consiglio regionale.

L'Ufficio di Presidenza ha anche fissato i termini per la presentazione delle domande: la prima scadenza è il 12 novembre 2021 per iniziative che si svolgeranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Le altre scadenze per il 2022 sono: 11 febbraio per iniziative tra aprile e giugno; 15 aprile per eventi tra luglio e settembre; 15 luglio per iniziative da ottobre a dicembre 2022.

Le domande possono essere trasmesse per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it oppure consegnate a mano all'archivio del Consiglio, al primo piano di Palazzo regionale in piazza Deffeyes, ad Aosta.

Per ogni ulteriore dettaglio, contattare l'ufficio attività culturali e cerimoniale del Consiglio ai numeri telefonici 0165.526007-0165.526009 o alla mail attivitaculturali@consiglio.vda.it

Il testo del regolamento e i moduli per la presentazione delle domande sono scaricabili al seguente link:

http://www.consiglio.vda.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita